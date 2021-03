IRISH FILM FESTA: successo per la prima edizione (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è conclusa la prima edizione di IRISH FILM FESTA Silver Stream, online dal 17 al 21 marzo 2021 sulla piattaforma di video on demand IFI International. Oltre 400 spettatori hanno partecipato all’edizione online. Un numero maggiore alle aspettative, che ha lasciato gli organizzatori soddisfatti e pronti a ripetere l’operazione, pur mantenendo il focus sulla presenza in sala. Qual è il FILM più visto all’ Hirsh FILM ? I biglietti richiesti per i tre FILM in programma sono stati quasi 900; dei tre lungometraggi in selezione il FILM più visto è stato Arracht di Tom Sullivan. Susanna Pellis “È evidente che la formula ha funzionato e per questo, pur navigando obbligatoriamente a vista in questa pandemia, siamo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è conclusa ladiSilver Stream, online dal 17 al 21 marzo 2021 sulla piattaforma di video on demand IFI International. Oltre 400 spettatori hanno partecipato all’online. Un numero maggiore alle aspettative, che ha lasciato gli organizzatori soddisfatti e pronti a ripetere l’operazione, pur mantenendo il focus sulla presenza in sala. Qual è ilpiù visto all’ Hirsh? I biglietti richiesti per i trein programma sono stati quasi 900; dei tre lungometraggi in selezione ilpiù visto è stato Arracht di Tom Sullivan. Susanna Pellis “È evidente che la formula ha funzionato e per questo, pur navigando obbligatoriamente a vista in questa pandemia, siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : IRISH FILM Violet Gibson: la donna che sparò a Mussolini, nuova eroina d'Irlanda ... che sarà nuovamente raccontata in un film tratto da "The Irish Woman Who Shot Mussolini", che sarà trasmesso quest'anno dalla televisione irlandese. A febbraio il consiglio comunale di Dublino ha ...

Aidan Turner: "Sono felice di essermi immerso nella vita di Leonardo" E da giovanissimo hai imparato vari balli da sala arrivando pure terzo all'Irish National ... Hai girato anche The Way of the Wind , il nuovo film di Terrence Malick che racconta la vita di Gesù. Che ...

Irish Film Festa: si conclude con successo l'edizione Silver Stream iCrewPlay.com Irish Film Festa: si conclude l’edizione 2021 Il 21 marzo si è conclusa con successo la prima edizione Silver Stream dell'Irish Film Festa, online dal 17 al 21 marzo. Arrivato alla sua quattordicesima edizione, l'Irish Film Festa, nato ...

The Hunger: The Story of the Irish Famine The Hunger: The Story of the Irish Famine - Un film di Ruan Magan. Documentario, Irlanda, 2020. La grande carestia irlandese.

