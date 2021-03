iPhone 13 Pro Nero Opaco: un video mostra il nuovo colore (Di venerdì 26 marzo 2021) Pochi giorni fa vi avevamo presentato un video di iPhone 13 Pro che sta circolando in rete insieme alla scheda tecnica, mentre oggi riportiamo la notizia, secondo la quale, ci sarebbe una nuova colorazione per il prossimo top di gamma di Cupertino. Nonostante manchino mesi al lancio, abbiamo già sentito diverse indiscrezioni riguardanti l’iPhone 2021. Ora, mentre ci avviciniamo al rilascio, nuove voci puntano verso alcuni cambiamenti di design, nuovi colori e nuove caratteristiche da aspettarsi. Secondo il leaker Max Weinbach (tramite il canale YouTube EverythingApplePro), l’iPhone 13 arriverà con un nuovo colore Nero Opaco per i modelli Pro e Pro Max, un nuovo rivestimento in acciaio inossidabile che riduce le macchie e le ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 26 marzo 2021) Pochi giorni fa vi avevamo presentato undi13 Pro che sta circolando in rete insieme alla scheda tecnica, mentre oggi riportiamo la notizia, secondo la quale, ci sarebbe una nuova colorazione per il prossimo top di gamma di Cupertino. Nonostante manchino mesi al lancio, abbiamo già sentito diverse indiscrezioni riguardanti l’2021. Ora, mentre ci avviciniamo al rilascio, nuove voci puntano verso alcuni cambiamenti di design, nuovi colori e nuove caratteristiche da aspettarsi. Secondo il leaker Max Weinbach (tramite il canale YouTube EverythingApplePro), l’13 arriverà con unper i modelli Pro e Pro Max, unrivestimento in acciaio inossidabile che riduce le macchie e le ...

