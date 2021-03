“Io non lecco il cu***!”. Isola dei Famosi 2021, la sfuriata incontenibile della naufraga (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 sta ormai entrando nel vivo e iniziano a registrarsi momenti di grandissima tensione sulla spiaggia in Honduras. Protagonista delle scorse ore è stata la naufraga Vera Gemma, che si è lasciata andare a considerazioni davvero molto forti. Nella puntata dello scorso 25 marzo i toni si sono alzati parecchio e Ilary Blasi ha già dovuto fare i conti con le prime difficoltà. Non è facile infatti per lei riuscire a gestire la situazione, visto che i contrasti stanno aumentando. In particolare il litigio più furioso è avvenuto tra Gilles Rocca e Daniela Martani, ma anche lo stesso Brando Giorgi non è stato proprio tranquillo prima di raggiungere ‘Parasite Island’. A proposito di Rocca, ha avuto un malore ed è stato costretto a ricorrere alle cure del caso prima dello scorso appuntamento televisivo. Ma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) L’deista ormai entrando nel vivo e iniziano a registrarsi momenti di grandissima tensione sulla spiaggia in Honduras. Protagonista delle scorse ore è stata laVera Gemma, che si è lasciata andare a considerazioni davvero molto forti. Nella puntata dello scorso 25 marzo i toni si sono alzati parecchio e Ilary Blasi ha già dovuto fare i conti con le prime difficoltà. Non è facile infatti per lei riuscire a gestire la situazione, visto che i contrasti stanno aumentando. In particolare il litigio più furioso è avvenuto tra Gilles Rocca e Daniela Martani, ma anche lo stesso Brando Giorgi non è stato proprio tranquillo prima di raggiungere ‘Parasite Island’. A proposito di Rocca, ha avuto un malore ed è stato costretto a ricorrere alle cure del caso prima dello scorso appuntamento televisivo. Ma, ...

