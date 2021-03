Inter, Sanchez si prepara: contro il Bologna possibile chance da titolare (Di venerdì 26 marzo 2021) Alexis Sanchez scalpita per un posto da titolare Tra i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, con grande piacere di Antonio Conte ci sono i sudamericani e con essi dunque Alexis Sanchez. Il cileno sta approfittando di questa pausa per migliorare ulteriormente la sua condizione fisica e farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, magari partendo titolare nella sfida contro il Bologna. “Alexis spera di essere già titolare alla ripresa contro il Bologna, visto che Lukaku dovrà smaltire le fatiche della sua nazionale. La sua gamba, finalmente, gira al massimo da un paio di settimane, come non era mai accaduto dall’inizio della sua avventura Interista. E in campo si nota, tra gol e assist, l’ultimo dei quali ha ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Alexisscalpita per un posto daTra i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, con grande piacere di Antonio Conte ci sono i sudamericani e con essi dunque Alexis. Il cileno sta approfittando di questa pausa per migliorare ulteriormente la sua condizione fisica e farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, magari partendonella sfidail. “Alexis spera di essere giàalla ripresail, visto che Lukaku dovrà smaltire le fatiche della sua nazionale. La sua gamba, finalmente, gira al massimo da un paio di settimane, come non era mai accaduto dall’inizio della sua avventuraista. E in campo si nota, tra gol e assist, l’ultimo dei quali ha ...

