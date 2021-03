Inter, Eriksen: “Il pre gara? Ascolto tanta musica, Lukaku mi ruba le cuffie! I miei generi preferiti…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosa Ascolto prima delle partite? Qualcosa che mi metta di buon umore. Mi aiuta ad andare avanti.VIDEO Belgio, Lukaku firma il tris contro il Galles: riguarda la rete dell’attaccante dell’InterQueste le parole di Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter Intervenuto in merito ai suoi hobby e passioni fuori dal campo. Tra questi anche la passione per la musica, viva dentro il danese da quando calca i rettangoli di gioco. Diversi i generi preferiti dall'ex Tottenham, tutti ascoltati prima di entrare in campo e disputare la sua partita. Tra aneddoti riguardanti il mondo Interista e le sue personali preferenze, il mondo musicale di Eriksen si dimostra ricco e variegato.Inter, Bastoni: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosaprima delle partite? Qualcosa che mi metta di buon umore. Mi aiuta ad andare avanti.VIDEO Belgio,firma il tris contro il Galles: riguarda la rete dell’attaccante dell’Queste le parole di Christian, centrocampista dell'venuto in merito ai suoi hobby e passioni fuori dal campo. Tra questi anche la passione per la, viva dentro il danese da quando calca i rettangoli di gioco. Diversi ipreferiti dall'ex Tottenham, tutti ascoltati prima di entrare in campo e disputare la sua partita. Tra aneddoti riguardanti il mondoista e le sue personali preferenze, il mondole disi dimostra ricco e variegato., Bastoni: ...

Advertising

Inter : ??? | NAZIONALI Vincono l'Italia di #Barella e la Danimarca di @ChrisEriksen8: il report ?? - DAZN_IT : Il momento in cui tutto è cambiato per @ChrisEriksen8 e l'@Inter ?? 'Il nuovo Eriksen (spiegato da Eriksen)' è su… - Mediagol : #Inter, Eriksen: 'Il pre gara? Ascolto tanta musica, Lukaku mi ruba le cuffie! I miei generi preferiti...'… - Inter_Rompi : @mouisgod Non mi da noia più di tanto. Ohhh aspè, punizione dal Limite a pochi minuti dalla fine!! Batte Eriksen!!.… - SantiSpave : RT @Inter: ??? | NAZIONALI Vincono l'Italia di #Barella e la Danimarca di @ChrisEriksen8: il report ?? -