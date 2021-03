Inter, con il Bologna senza de Vrij: quasi sicuro il ritorno di Handanovic (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrebbe recuperare solo uno dei quattro giocatori risultati positivi al coronavirus Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrebbe recuperare solo uno dei quattro giocatori risultati positivi al coronavirus. Si tratta di Samir Handanovic che contro il Bologna il 3 aprile dovrebbe essere regolarmente in campo. Più difficile il rientro di D’Ambrosio, De Vrij e Vecino, con questo ultimi due che faranno il primo tampone giovedì 1 aprile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’dovrebbe recuperare solo uno dei quattro giocatori risultati positivi al coronavirus Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’dovrebbe recuperare solo uno dei quattro giocatori risultati positivi al coronavirus. Si tratta di Samirche contro ilil 3 aprile dovrebbe essere regolarmente in campo. Più difficile il rientro di D’Ambrosio, Dee Vecino, con questo ultimi due che faranno il primo tampone giovedì 1 aprile. Leggi su Calcionews24.com

