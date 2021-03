Insultò Giorgia Meloni: il professore Gozzini sospeso per tre mesi «dall’incarico e dallo stipendio» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena ha deciso di sospendere dal ruolo di docente e dallo stipendio, per tre mesi, il professor Giovanni Gozzini. La decisione arriva dopo che è stato accolto nella riunione di questa mattina, 26 marzo, il parere espresso dal Collegio di disciplina sulla sanzione proposta dal rettore Francesco Frati lo scorso 22 febbraio. Gozzini aveva apostrofato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con frasi sessiste durante un’intervista in una trasmissione su Controradio. A quel punto il rettore aveva proposto tre mesi di sospensione: oggi la conferma da parte del Cda, cui ha fatto seguito una nota ufficiale dell’Ateneo. La mozione per la sospensione Nell’ultima riunione del 16 marzo, si legge ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena ha deciso di sospendere dal ruolo di docente e, per tre, il professor Giovanni. La decisione arriva dopo che è stato accolto nella riunione di questa mattina, 26 marzo, il parere espresso dal Collegio di disciplina sulla sanzione proposta dal rettore Francesco Frati lo scorso 22 febbraio.aveva apostrofato la leader di Fratelli d’Italiacon frasi sessiste durante un’intervista in una trasmissione su Controradio. A quel punto il rettore aveva proposto tredi sospensione: oggi la conferma da parte del Cda, cui ha fatto seguito una nota ufficiale dell’Ateneo. La mozione per la sospensione Nell’ultima riunione del 16 marzo, si legge ...

Advertising

giorgia_pinii : CHE INSULTO ALLE VERE BALLERINE, CHE INSULTO. #Amici20 - horanflwr : RT @WOMVNHS: @sofxgolden in realtà era un indiretto a giorgia che dice che é il peggior insulto che possono mai farle - WOMVNHS : @sofxgolden se per giorgia é pesante addirittura il peggior insulto vuol dire che é reale! - WOMVNHS : @sofxgolden in realtà era un indiretto a giorgia che dice che é il peggior insulto che possono mai farle -

Ultime Notizie dalla rete : Insultò Giorgia Giorgia Meloni esprime solidarietà nei confronto di Tommaso Zorzi Commenti che hanno fatto scalpore e che sono stati condannati da Giorgia Meloni su Instagram. Perché sì, quando si tratta di condannare l'odio a parole, la Meloni è sempre in prima linea. Se si ...

Blitz di Morra al centro vaccini di Cosenza: 'Incapaci'. Salvini e Meloni: 'Si deve dimettere' ... Giorgia Meloni , ha scritto su Facebook: "Secondo quanto riportano alcune testate, il Presidente della commissione Antimafia Morra, lo stesso che non molto tempo fa insultò vergognosamente la ...

Commenti che hanno fatto scalpore e che sono stati condannati daMeloni su Instagram. Perché sì, quando si tratta di condannare l'odio a parole, la Meloni è sempre in prima linea. Se si ......Meloni , ha scritto su Facebook: "Secondo quanto riportano alcune testate, il Presidente della commissione Antimafia Morra, lo stesso che non molto tempo favergognosamente la ...