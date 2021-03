Insultò Giorgia Meloni: Gozzini sospeso tre mesi dall'Università di Siena (Di venerdì 26 marzo 2021) Tre mesi di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per Giovanni Gozzini , il docente di storia contemporanea dell'Università di Siena sanzionato per le offese e gli insulti verso Giorgia Meloni ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Tredi sospensione'ufficio eo stipendio per Giovanni, il docente di storia contemporanea dell'disanzionato per le offese e gli insulti verso...

