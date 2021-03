Insulti a Giorgia Meloni, l’Università delibera: Gozzini sospeso 3 mesi. Avrà imparato la lezione? (Di venerdì 26 marzo 2021) Insulti a Giorgia Meloni, l’Università ratifica la sanzione: Gozzini sospeso per 3 mesi. Del resto, già a caldo, alla notizia di possibili provvedimenti dopo le gravi offese, il professore di Storia dell’Università di Siena disse: «Il rettore ha la mia testa a sua disposizione. Il buon nome dell’Università prima di tutto». Sono stati questi i primi commenti del prof dopo l’aggressione verbale violenta a Giorgia Meloni. La quale, invece, impartendo al docente una vera lezione di stile, controreplicò dichiarando: «Sia al ministro che al rettore ho detto che non entro nel merito delle valutazioni che l’Università di Siena vorrà fare. Ma che personalmente non chiedo ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021)ratifica la sanzione:per 3. Del resto, già a caldo, alla notizia di possibili provvedimenti dopo le gravi offese, il professore di Storia deldi Siena disse: «Il rettore ha la mia testa a sua disposizione. Il buon nome delprima di tutto». Sono stati questi i primi commenti del prof dopo l’aggressione verbale violenta a. La quale, invece, impartendo al docente una veradi stile, controreplicò dichiarando: «Sia al ministro che al rettore ho detto che non entro nel merito delle valutazioni chedi Siena vorrà fare. Ma che personalmente non chiedo ci ...

