Incidente ferroviario, due treni si scontrano e deragliano: 32 morti e oltre 60 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Una collisione tra due treni passeggeri ha provocato la morte di almeno 32 persone e il ferimento di 66 passeggeri. Tre vagoni si sono ribaltati e sui social sono stati pubblicati dei video della scena in cui si vedono persone ancora intrappolate all’interno della locomotiva. Decine di ambulanze si sono precipitate sul luogo dell’Incidente e l’autorità ferroviaria ha affermato che l’Incidente è stato causato da una persona sconosciuta che ha applicato i freni di emergenza nel primo treno che è stato successivamente colpito dal treno dietro, provocando il deragliamento di due carrozze, ha riferito Reuters. “I treni si sono scontrati mentre andavano a velocità non molto elevate, il che ha portato alla distruzione di due carrozze e un terzo al ribaltamento”, ha detto a Reuters una fonte della sicurezza. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Una collisione tra duepasseggeri ha provocato la morte di almeno 32 persone e il ferimento di 66 passeggeri. Tre vagoni si sono ribaltati e sui social sono stati pubblicati dei video della scena in cui si vedono persone ancora intrappolate all’interno della locomotiva. Decine di ambulanze si sono precipitate sul luogo dell’e l’autorità ferroviaria ha affermato che l’è stato causato da una persona sconosciuta che ha applicato i freni di emergenza nel primo treno che è stato successivamente colpito dal treno dietro, provocando il deragliamento di due carrozze, ha riferito Reuters. “Isi sono scontrati mentre andavano a velocità non molto elevate, il che ha portato alla distruzione di due carrozze e un terzo al ribaltamento”, ha detto a Reuters una fonte della sicurezza. ...

Advertising

LaStampaTV : VIDEO | Egitto, spaventoso incidente ferroviario: due treni si scontrano a Tahta - UNDMofficial : New post: Incidente ferroviario Egitto, scontro tra 2 treni: 32 morti e 66 feriti - MCorleoon : @Corriere non è il primo incidente mortale in questo paese e non sarà l'ultimo in questo paese e diventerà un simbo… - tempoweb : Disastro ferroviario in #Egitto: lo scontro tra treni causa 32 morti e centinaia di feriti #alsisi #incidente… - Virus1979C : RT @SkyTG24: Incidente ferroviario in Egitto, scontro tra treni: morti e feriti -