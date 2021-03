Incidente agricolo in contrada Santa Colomba | ferito un uomo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –questo pomeriggio ina Benevento. Un, un 70enne, mentre stava svolgendo il lavoro in un fondocon un mezzo meccanico, per cause in corso d’accertamento, è stato sbalzato dal trattore che stava guidando, finendo rovinosamente sul suolo. L’è stato portato in ospedale, con ferite alla testa e al torace. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco, il personale del 118, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

