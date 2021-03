In Valcavallina | bussano alla porta e tentano truffe sul mercato energetico

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante le ripetute denunce pubbliche del malcostume imperante, Federconsumatori Bergamo sta ricevendo diverse segnalazioni di persone che lamentano la presenza di individui chespacciandosi per personale mandato dall’Arera a verificare i contratti Enel e Gas, dicendo di voler restituire l’importo del canone Rai ai pensionati. Le segnalazioni di questi giorni descrivono tali presenze importune in. Premessa imnte: Arera non manda nessuno a casa, per nessun motivo. Nel migliore dei casi si tratta di false informazioni tendenti a far cambiare il contratto in essere, solitamente in regime di “Tutelato”, con un contratto in ”Libero”. Nell’ipotesi peggiore potrebbe trattarsi di malintenzionati da evitare. Il colmo è ...