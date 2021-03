In The Earth: trailer del nuovo film di Ben Wheatley (Di venerdì 26 marzo 2021) É online il primo trailer di In The Earth, il nuovo film horror scritto e diretto da Ben Wheatley durante il lockdown Dopo Rebecca, uscito su Netflix, e sul punto di iniziare le riprese del sequel di Shark – Il Primo Squalo, il regista inglese Ben Wheatley è pronto a tornare con un nuovo film. Parliamo di In the Earth, un horror girato nel corso del lockdown del 2020 che si ispira proprio alla pandemia da COVID-19. Oggi la NEON ne ha diffuso online il full trailer. In The Earth: online il trailer dell’horror di Ben Wheatley Di seguito la trama: Mentre il mondo cerca una cura per un virus disastroso, uno scienziato e una scout del parco si avventurano nel profondo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) É online il primodi In The, ilhorror scritto e diretto da Bendurante il lockdown Dopo Rebecca, uscito su Netflix, e sul punto di iniziare le riprese del sequel di Shark – Il Primo Squalo, il regista inglese Benè pronto a tornare con un. Parliamo di In the, un horror girato nel corso del lockdown del 2020 che si ispira proprio alla pandemia da COVID-19. Oggi la NEON ne ha diffuso online il full. In The: online ildell’horror di BenDi seguito la trama: Mentre il mondo cerca una cura per un virus disastroso, uno scienziato e una scout del parco si avventurano nel profondo ...

