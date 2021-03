In The Earth: il trailer dell'horror diretto da Ben Wheatley (Di venerdì 26 marzo 2021) Svelato lo spaventoso trailer dell'horror psicologico di Ben Wheatley, In The Earth, che racconta un'incursione nei boschi inglesi durante una pandemia. Dopo l'anteprima al Sundance Film Festiva, finalmente è stato Svelato il trailer di In the Earth, nuovo terrificante horror diretto dal regista inglese Ben Wheatley. Il trailer ci prende per mano e ci immerge nel folto dei boschi inglesi illustrando poi la missione dello scienziato interpretato da Joel Fry che, accompagnato dalla ranger Ellora Torchia, va alla ricerca di una collega durante una pandemia. Il trailer fornisce, inoltre, un assaggio degli orrori contenuti nel misterioso film. Al centro ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) Svelato lo spaventosopsicologico di Ben, In The, che racconta un'incursione nei boschi inglesi durante una pandemia. Dopo l'anteprima al Sundance Film Festiva, finalmente è stato Svelato ildi In the, nuovo terrificantedal regista inglese Ben. Ilci prende per mano e ci immerge nel folto dei boschi inglesi illustrando poi la missioneo scienziato interpretato da Joel Fry che, accompagnato dalla ranger Ellora Torchia, va alla ricerca di una collega durante una pandemia. Ilfornisce, inoltre, un assaggio degli orrori contenuti nel misterioso film. Al centro ...

Advertising

nammargh : giunta alla conclusione che non riesco a concludere nulla qui a casa perché il mio cane é troppo bello e passo tutt… - whynery : News Factory !! Siamo tornati !! ?????????? ????Il 27 marzo si rinnova un'iniziativa che sensibilizza e fa bene alla nost… - WordsItalian : Parola del giorno / Word of the day: Pianeta (planet) More info + pronunciation: - PromoteHorror : RT @Athor94787867: Dopo aver pubblicato i primi poster del film, finalmente da oggi è disponibile sul canale Youtube di @neonrated il #Trai… - SerialGamerITA : The Longest Road on Earth: annunciata la nuova avventura grafica #brainwashgang -