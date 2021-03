‘In spiaggia senza mascherina’: le dichiarazioni di Sileri sull’Estate 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) “Io mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina, non scherziamo. In spiaggia senza mascherina, ma sempre con le precauzioni previste” – questo quanto dichiarato dal segretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. Le temperature in questi giorni sono in aumento, la primavera sembra aver preso terreno e il pensiero di molti va all’estate, la seconda che gli italiani vivranno “ai tempi del Coronavirus”. Ma quest’anno con l’arma che abbiamo a disposizione, quella dei vaccini, come sarà l’estate? Leggi anche: Giallo rafforzato, il nuovo colore dopo Pasqua: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e parrucchieri Estate 2021, Sileri: ‘In spiaggia senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) “Io mi immagino di andare inmascherina, non scherziamo. Inmascherina, ma sempre con le precauzioni previste” – questo quanto dichiarato dal segretario alla Salute, Pierpaolo, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. Le temperature in questi giorni sono in aumento, la primavera sembra aver preso terreno e il pensiero di molti va all’estate, la seconda che gli italiani vivranno “ai tempi del Coronavirus”. Ma quest’anno con l’arma che abbiamo a disposizione, quella dei vaccini, come sarà l’estate? Leggi anche: Giallo rafforzato, il nuovo colore dopo Pasqua: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e parrucchieri Estate: ‘In...

