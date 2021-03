In Lombardia oltre 1,4 milioni di dosi somministrate: 4.321 giovedì a Bergamo (Di venerdì 26 marzo 2021) In Lombardia, a giovedì 25 marzo, sono state somministrate 1.409.677 dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione in Lombardia sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. A venerdì mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 491.202 dosi (di cui 360.049 prime dosi e 131.153 seconde dosi). Nella giornata di giovedì 25 marzo, sono state somministrate 33.481 vaccinazioni, di cui 23.610 prime dosi e 9.871 seconde dosi. Di queste 17.601 riguardano gli over 80, 9.842 il personale scolastico e 6.038 gli under 80. Sono 121.995, infine, le dosi somministrate al personale scolastico. L’ultimo aggiornamento riguardo i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) In, a25 marzo, sono state1.409.677. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione insono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa. A venerdì mattina, tra gli aderenti, sono state491.202(di cui 360.049 primee 131.153 seconde). Nella giornata di25 marzo, sono state33.481 vaccinazioni, di cui 23.610 primee 9.871 seconde. Di queste 17.601 riguardano gli over 80, 9.842 il personale scolastico e 6.038 gli under 80. Sono 121.995, infine, leal personale scolastico. L’ultimo aggiornamento riguardo i ...

