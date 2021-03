In Italia 800mila irregolari fuori dal piano vaccini: una bomba sanitaria. E Speranza dorme (Di venerdì 26 marzo 2021) Oscillano tra i 500mila e gli 800mila gli irregolari ‘invisibili’, altamente esposti al contagio da Covid che sebbene vivano in Italia non esistono amministrativamente. Per questo rischiano di scivolare in fondo alla lista delle vaccinazioni, se non addirittura di essere lasciate fuori dalla campagna vaccinale. Parliamo dei senza fissa dimora, Italiani e stranieri, accolti in strutture collettive, a volte senza documenti; degli immigrati senza permesso di soggiorno; dei cittadini comunitari in condizione di irregolarità amministrativa; dei richiedenti asilo e degli apolidi; nonché dei soggetti socialmente fragili che vivono in in campi rom, o comunque chi non ha il medico di base e ha difficoltà di accesso al servizio sanitario nazionale. Un esercito di 800mila ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Oscillano tra i 500mila e gligli‘invisibili’, altamente esposti al contagio da Covid che sebbene vivano innon esistono amministrativamente. Per questo rischiano di scivolare in fondo alla lista delle vaccinazioni, se non addirittura di essere lasciatedalla campagna vaccinale. Parliamo dei senza fissa dimora,ni e stranieri, accolti in strutture collettive, a volte senza documenti; degli immigrati senza permesso di soggiorno; dei cittadini comunitari in condizione dità amministrativa; dei richiedenti asilo e degli apolidi; nonché dei soggetti socialmente fragili che vivono in in campi rom, o comunque chi non ha il medico di base e ha difficoltà di accesso al servizio sanitario nazionale. Un esercito di...

Docenti e genitori si trovano concordi nel dire 'no' alla Dad che – secondo i numeri forniti – non arriva a un milione e 800mila studenti ... Questa è una vergogna tutta italiana". Altro punto nodale ...

