In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Marzo: C’è la Gdf: il leghista cancella tutte le chat (Di sabato 27 marzo 2021) Lombardia Arriva la Finanza! “L’uomo di Fontana cancella le chat” Camici. Inchiesta sulle forniture del cognato del presidente: Caparini (assessore leghista) disinstallò WhatsApp poco prima del blitz GdF di Davide Milosa I Conte non tornano di Marco Travaglio Nella schizofrenia generale (senza offesa per gli schizofrenici), almeno una cosa pareva assodata: Conte è politicamente morto. Tutti d’accordo: è “un venditore ambulante di microfoni” (Messina, Rep), “sul ponte sventola pochette bianca”, è “come Teodosio che davvero credette di poter fare l’imperatore di Roma pur essendo un ispanico, un provinciale, un burino”, “sepolto dalla sua L’intervista a Lucia Azzolina “Lo denunciai, giro scortata: è al ministero con la Lega” L’ex ministra della Scuola di Virginia Della Sala Il dossier. Populismo da lockdown Apri, chiudi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Lombardia Arriva la Finanza! “L’uomo di Fontanale” Camici. Inchiesta sulle forniture del cognato del presidente: Caparini (assessore) disinstallò WhatsApp poco prima del blitz GdF di Davide Milosa I Conte non tornano di Marco Travaglio Nella schizofrenia generale (senza offesa per gli schizofrenici), almeno una cosa pareva assodata: Conte è politicamente morto. Tutti d’accordo: è “un venditore ambulante di microfoni” (Messina, Rep), “sul ponte sventola pochette bianca”, è “come Teodosio che davvero credette di poter fare l’imperatore di Roma pur essendo un ispanico, un provinciale, un burino”, “sepolto dalla sua L’intervista a Lucia Azzolina “Lo denunciai, giro scortata: è al ministero con la Lega” L’ex ministra della Scuola di Virginia Della Sala Il dossier. Populismo da lockdown Apri, chiudi, ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Marzo: Task force di Figliuolo: 1 medico e 2 infermieri - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Marzo: Riecco le “primule”. Stessi numeri dell’èra Arcuri, ma crescita più l… - fattoquotidiano : Flop vaccini, sotto accusa la multinazionale: “Basta inganni”. La presidente rassicura sul deposito di Anagni [di… - Aquintoc : RT @serebellardinel: C'è fuggi fuggi da #Foggia mentre la commissione giudiziaria studia le inchieste sul Comune che rischia di essere scio… - frasisam : RT @An_Bion: Broadcaster #Tv in allarme per il passaggio al nuovo digitale terrestre con primo switch-off l'1 settembre. 'Si rischiano mili… -