In Cina Volvo sempre più ‘carbon neutral’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo quello di Chengdu, carbon neutral al 100% per la produzione di elettricità, anche un altro grande impianto di produzione di Volvo Cars, quello situato a Daqing, ha raggiunto questo importante obiettivo ambientale che porta la rete di produzione globale del brand svedese ad essere alimentata per quasi il 90% da elettricità neutra per il clima. Un dato che – si sottolinea da Volvo – “costituisce un passo importante verso l’obiettivo di azzerare l’impatto sul clima delle sue operazioni di produzione entro il 2025”. Grazie a elettricità generata da biomassa (83%, frutto di residui agricoli e boschivi) ed energia eolica (17%), l’impianto di Daqing, nella provincia di Heilongjiang, ridurrà le proprie emissioni annue di CO2 di circa 34.000 tonnellate. Ma questo è solo l’ultimo dei passi in avanti di Volvo Cars nella riduzione delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo quello di Chengdu, carbon neutral al 100% per la produzione di elettricità, anche un altro grande impianto di produzione diCars, quello situato a Daqing, ha raggiunto questo importante obiettivo ambientale che porta la rete di produzione globale del brand svedese ad essere alimentata per quasi il 90% da elettricità neutra per il clima. Un dato che – si sottolinea da– “costituisce un passo importante verso l’obiettivo di azzerare l’impatto sul clima delle sue operazioni di produzione entro il 2025”. Grazie a elettricità generata da biomassa (83%, frutto di residui agricoli e boschivi) ed energia eolica (17%), l’impianto di Daqing, nella provincia di Heilongjiang, ridurrà le proprie emissioni annue di CO2 di circa 34.000 tonnellate. Ma questo è solo l’ultimo dei passi in avanti diCars nella riduzione delle ...

In Cina Volvo sempre più 'carbon neutral'

