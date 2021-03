In Calabria l’alleanza tra dem e M5S è possibile. Il candidato alla Regione, Irto: “Insieme possiamo battere le destre” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riorganizzazione sanitaria, riforma straordinaria dell’impalcatura burocratica, piano per il lavoro, infrastrutture”. Queste sono le priorità del programma di governo in Calabria per il candidato presidente del centrosinistra Nicola Irto. Un programma che potrebbe essere realizzato anche con l’appoggio del Movimento cinque stelle, un’alleanza non solo “auspicabile”, ma addirittura “necessaria per far ripartire la Calabria dopo la malagestione della destra”. Questo è l’appello lanciato da Irto e rivolto ai pentastellati regionali. Qualcuno ha però già detto chiaramente di non volerla appoggiare… È vero, ho ascoltato qualcuno che non vorrebbe un’alleanza col Pd, però quel qualcuno ora è fuori dai 5s… Qualcun altro invece è pienamente disponibile, a patto che quest’alleanza sia a tutela della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riorganizzazione sanitaria, riforma straordinaria dell’impalcatura burocratica, piano per il lavoro, infrastrutture”. Queste sono le priorità del programma di governo inper ilpresidente del centrosinistra Nicola. Un programma che potrebbe essere realizzato anche con l’appoggio del Movimento cinque stelle, un’alleanza non solo “auspicabile”, ma addirittura “necessaria per far ripartire ladopo la malagestione della destra”. Questo è l’appello lanciato dae rivolto ai pentastellati regionali. Qualcuno ha però già detto chiaramente di non volerla appoggiare… È vero, ho ascoltato qualcuno che non vorrebbe un’alleanza col Pd, però quel qualcuno ora è fuori dai 5s… Qualcun altro invece è pienamente disponibile, a patto che quest’alleanza sia a tutela della ...

