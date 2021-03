In arrivo la figure di Bakugo con il costume invernale della serie Nendoroid! (Di venerdì 26 marzo 2021) Una nuova figure di Bakugo di My Hero Academia sta per arricchirire la collezione della serie Nendoroid. Vediamo i dettagli e le foto La stagione 5 di My Hero Academia arriva finalmente da domani (in Giappone), regalandoci altre avventure dei nostri eroi preferiti della Classe 1A del liceo Yuuei e persino quelli della Classe 1B. Good Smile Company sta davvero aumentando il quantitativo di hype con la loro nuova figure Nendoroid di Katsuki Bakugo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. I preordini per la figure della serie Nendoroid di Bakugo di My Hero Academia sono già aperti! Questa versione della figure ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Una nuovadidi My Hero Academia sta per arricchirire la collezioneNendoroid. Vediamo i dettagli e le foto La stagione 5 di My Hero Academia arriva finalmente da domani (in Giappone), regalandoci altre avventure dei nostri eroi preferitiClasse 1A del liceo Yuuei e persino quelliClasse 1B. Good Smile Company sta davvero aumentando il quantitativo di hype con la loro nuovaNendoroid di Katsuki. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. I preordini per laNendoroid didi My Hero Academia sono già aperti! Questa versione...

