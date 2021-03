Immobile, dedica a Guerini: "Gol per lui e la famiglia" (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo un'astinenza di un mese e mezzo Ciro Immobile è tornato a segnare: lo ha fatto con la maglia della Nazionale nella partita vinta contro l'Irlanda del Nord a Parma . Il gol lo ha dedicato a Daniel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo un'astinenza di un mese e mezzo Ciroè tornato a segnare: lo ha fatto con la maglia della Nazionale nella partita vinta contro l'Irlanda del Nord a Parma . Il gol lo hato a Daniel ...

Advertising

ilnapolionline : Ritorno al gol in Nazionale: la dedica sentita di Ciro Immobile - - m87650633 : RT @LazionewsEu: - Noibiancocelest : Immobile, la liberazione dopo il ritorno al gol in Nazionale con dedica per Daniel - zazoomblog : Prima Pagina Corriere dello Sport: “È l’Italia che va Immobile dedica il gol a Daniel. Gattuso spaventa Pirlo” -… - Solo_La_Lazio : ?? In un momento tragico ?? Il bellissimo gesto di un uomo vero ?? Bravo, @ciroimmobile #Immobile #Guerini… -