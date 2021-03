“I’ll see You in My Dreams”: il nuovo singolo di Bruce Springsteen (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi uscirà il nuovo singolo “I’ll see You in My Dreams” dell’iconivo “Boss”, alias Bruce Springsteen. Il brano è tratto dall’album “Letter to You” uscito lo scorso ottobre. Il video della canzone, un omaggio all’amico scomparso. Di cosa tratta il brano “I’ll see You in My Dreams”? Torna il pista il superbo “Boss” con un brano tratto direttamente dall’album “Letter to You” uscito lo scorso ottobre. Ma la profondità dell’artista, viene mostrata lampante nel video dell’omonimo brano. La dedica, profonda e sentita, va all’amico scomparso Micheal Gudinski. Il promoter australiano ci ha lasciati il 2 marzo scorso. Un uomo di musica, come lo descrive Bruce che, in 50 anni di tour, non ha mai incontrato un promoter migliore dell’amico. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi uscirà ilsee You in My” dell’iconivo “Boss”, alias. Il brano è tratto dall’album “Letter to You” uscito lo scorso ottobre. Il video della canzone, un omaggio all’amico scomparso. Di cosa tratta il brano “see You in My”? Torna il pista il superbo “Boss” con un brano tratto direttamente dall’album “Letter to You” uscito lo scorso ottobre. Ma la profondità dell’artista, viene mostrata lampante nel video dell’omonimo brano. La dedica, profonda e sentita, va all’amico scomparso Micheal Gudinski. Il promoter australiano ci ha lasciati il 2 marzo scorso. Un uomo di musica, come lo descriveche, in 50 anni di tour, non ha mai incontrato un promoter migliore dell’amico. ...

