Ilary Blasi, ‘Striscia la notizia’ svela i ritocchi estetici che ha fatto (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilary Blasi, la bellissima conduttrice e moglie dell’ex calciatore Francesco Totti, che abbiamo modo di ammirare, al timone dell’Isola dei famosi di quest’anno, è stata analizzata dal Tg satirico ‘Striscia la notizia’, il quale, analizzando il fisico della conduttrice, ha individuato un numero elevato di ritocchi estetici. Ilary Blasi, prima e dopo i ritocchi estetici Nella rubrica di Striscia, ‘Fatti e Rifatti’, appare evidente, mettendo delle foto a confronto, che la bella Ilary, nel tempo, abbia effettuato dei ritocchi al decolletè e alle labbra. Sopratutto il seno, appare molto più florido rispetto al passato, e le labbra sicuramente molto più voluminose. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 26 marzo 2021), la bellissima conduttrice e moglie dell’ex calciatore Francesco Totti, che abbiamo modo di ammirare, al timone dell’Isola dei famosi di quest’anno, è stata analizzata dal Tg satiricola, il quale, analizzando il fisico della conduttrice, ha individuato un numero elevato di, prima e dopo iNella rubrica di Striscia, ‘Fatti e Rifatti’, appare evidente, mettendo delle foto a confronto, che la bella, nel tempo, abbia effettuato deial decolletè e alle labbra. Sopratutto il seno, appare molto più florido rispetto al passato, e le labbra sicuramente molto più voluminose. ...

Advertising

MatildeCo1 : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - SaCe86 : #Isola dei famosi, Paul Gascoigne si rompe in diretta. Lo sconcerto di Ilary Blasi: 'Anche lui?', una inquietante '… - MrsPadfoot_ : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - alessiaklari : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - V108965981 : @Daniela21505028 @GIGI59096412 @emiavocado00 @Parpiglia Per carità, non ho mai detto il contrario. Mi spiace che si… -