Ilary Blasi è rifatta? Il prima e il dopo della conduttrice de L’Isola dei Famosi (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilary Blasi, conduttrice de L’Isola dei Famosi, è finita nel mirino della rubrica Fatti e Rifatti, di Striscia la Notizia. Secondo il tg satirico, la moglie di Francesco Totti sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. Ecco cosa è successo. Ilary Blasi si è rifatta? Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Stiamo parlando di Ilary Blasi, conduttrice del reality L’Isola dei Famosi, su Canale 5. Anche la moglie di Francesco Totti è finita nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini. La conduttrice è stata infatti la protagonista dello ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021)dedei, è finita nel mirinorubrica Fatti e Rifatti, di Striscia la Notizia. Secondo il tg satirico, la moglie di Francesco Totti sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica. Ecco cosa è successo.si è? Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Stiamo parlando didel realitydei, su Canale 5. Anche la moglie di Francesco Totti è finita nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Laè stata infatti la protagonista dello ...

Advertising

sidesbutera : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - giunavyechelon : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - Habemusnomen : @MasterAb88 @Parpiglia Funzionano solo #tommasozorzi e ilary blasi in realtà ma vabbé, dettagli ????? - serieTVfollower : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi - thevampsshug : RT @rimbvaud: vivo per i commenti di totti sotto i post di ilary blasi -