Ilary Blasi, cattive notizie per la conduttrice: cos'è successo ieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono arrivate brutte notizie per la conduttrice Ilary Blasi che ieri era al timone del programma L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi, quest'anno, non decolla. Nonostante uno scorcio di positività la scorsa settimana con qualche ascolto in più rispetto alla prima puntata, ieri sera, giovedì 25 marzo, è tornato a crollare. Certamente, la conduttrice ha L'articolo proviene da Inews.it.

