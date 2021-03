Il venerdì nero dei trasporti. Bus e metro si fermano per 24 ore (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Si rischia un venerdì nero per il trasporto pubblico a causa dello sciopero di 24 ore indetto da tutte le sigle sindacali che sollecitano il rinnovo del contratto di lavoro del trasporto pubblico locale. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno spiegato che “nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017 le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero”. “Da quasi quattro anni gli autoferrotranvieri e internavigatori - sottolineano le organizzazioni sindacali - aspettano il rinnovo del contratto, oggi più che mai necessario per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari e vedere garantiti i diritti mentre al contempo le aziende del settore continuano a ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Si rischia unper il trasporto pubblico a causa dello sciopero di 24 ore indetto da tutte le sigle sindacali che sollecitano il rinnovo del contratto di lavoro del trasporto pubblico locale. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno spiegato che “nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017 le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero”. “Da quasi quattro anni gli autoferrotranvieri e internavigatori - sottolineano le organizzazioni sindacali - aspettano il rinnovo del contratto, oggi più che mai necessario per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari e vedere garantiti i diritti mentre al contempo le aziende del settore continuano a ...

I programmi in tv oggi, 26 marzo 2021: film, intrattenimento e attualità Appena entrato in carica come primo presidente nero della nazione, Mandela si pone l'obiettivo di ... Guida tv di venerdì 26 marzo: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'Eredità 20:00 - TELEGIORNALE 20:...

