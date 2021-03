Il superbonus 110% vale anche per gli infissi: ecco cosa sapere (Di venerdì 26 marzo 2021) Il superbonus 110% approvato con il dl Rilancio entrato in vigore a maggio 2020 e poi confermato con la legge di Bilancio 2021, consente di ristrutturare la propria abitazione usufruendo di rilevanti agevolazioni fiscali. La misura riguarda i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da tutti i privati su prima e seconda casa e i possessori di appartamenti in condominio elevando al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute. L’obiettivo primario del superbonus è migliorare l’efficienza degli edifici di tutto il Paese, in modo da ridurre l’impatto ambientale. Per questo le agevolazioni previste dallo Stato sono rilevanti, ma per usufruire dei numerosi vantaggi è opportuno considerare bene tutti gli aspetti della normativa.superbonus 110%: i requisiti L’elenco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilapprovato con il dl Rilancio entrato in vigore a maggio 2020 e poi confermato con la legge di Bilancio 2021, consente di ristrutturare la propria abitazione usufruendo di rilevanti agevolazioni fiscali. La misura riguarda i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da tutti i privati su prima e seconda casa e i possessori di appartamenti in condominio elevando all’aliquota di detrazione delle spese sostenute. L’obiettivo primario delè migliorare l’efficienza degli edifici di tutto il Paese, in modo da ridurre l’impatto ambientale. Per questo le agevolazioni previste dallo Stato sono rilevanti, ma per usufruire dei numerosi vantaggi è opportuno considerare bene tutti gli aspetti della normativa.: i requisiti L’elenco ...

