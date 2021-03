Il solito Ibrahimovic: “sono il Re di Svezia”. Poi si emoziona: “avevo le farfalle nello stomaco” (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato un protagonista nel successo della Svezia, l’attaccante ha fornito l’assist a Claesson per il gol vittoria contro la Georgia. Il calciatore del Milan è tornato in Nazionale dopo 5 anni e si è confermato in grandissima forma, è un giocatore ancora in grado di fare la differenza. Ibra parla della gara: “Ci è mancato qualcosa a livello di gioco, forse siamo stati troppo ‘rispettosi’ nei confronti della Georgia. Insomma, non è stata una partita facile. Ma abbiamo vinto e portiamo a casa tre punti”. Sul profilo Instagram ha postato una foto con la maglia della nazionale e la scritta: “Re Carlo Gustavo XVII”: “È vero, c’è il vecchio re e c’è il nuovo re”. Ibrahimovic ha dimostrato anche il suo carattere ‘sensibile’: “Ho sentito le farfalle nello stomaco. Nessuna ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatanè stato un protagonista nel successo della, l’attaccante ha fornito l’assist a Claesson per il gol vittoria contro la Georgia. Il calciatore del Milan è tornato in Nazionale dopo 5 anni e si è confermato in grandissima forma, è un giocatore ancora in grado di fare la differenza. Ibra parla della gara: “Ci è mancato qualcosa a livello di gioco, forse siamo stati troppo ‘rispettosi’ nei confronti della Georgia. Insomma, non è stata una partita facile. Ma abbiamo vinto e portiamo a casa tre punti”. Sul profilo Instagram ha postato una foto con la maglia della nazionale e la scritta: “Re Carlo Gustavo XVII”: “È vero, c’è il vecchio re e c’è il nuovo re”.ha dimostrato anche il suo carattere ‘sensibile’: “Ho sentito le. Nessuna ...

