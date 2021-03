Il Sole 24 Ore – Italia, i nuovi stadi non decollano: progetti fermi per 2,5 miliardi di euro. Roma e Milano esempi lampanti (Di venerdì 26 marzo 2021) Italia molto indietro sulla costruzione di nuovi stadi È ferma al palo l’Italia in tema di nuovi stadi. Il calcio nostrano paga a caro prezzo, rispetto alla media europea, la troppa burocrazia che porta alla costruzione di un nuovo impianto. Secondo una stima de Il Sole 24 Ore, gli investimenti fermi sono pari a 2,5 miliardi di euro, che in un momento così difficile potrebbero dare una mano per ripartire. “In materia di stadi la Serie A resta primatista mondiale per plastici e planimetrie. Lo scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e i due club del capoluogo lombardo è solo l’ultimo di un lungo elenco di casi, in cui incertezze normative, pastoie ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)molto indietro sulla costruzione diÈ ferma al palo l’in tema di. Il calcio nostrano paga a caro prezzo, rispetto alla mediapea, la troppa burocrazia che porta alla costruzione di un nuovo impianto. Secondo una stima de Il24 Ore, gli investimentisono pari a 2,5di, che in un momento così difficile potrebbero dare una mano per ripartire. “In materia dila Serie A resta primatista mondiale per plastici e planimetrie. Lo scontro tra il sindaco diBeppe Sala e i due club del capoluogo lombardo è solo l’ultimo di un lungo elenco di casi, in cui incertezze normative, pastoie ...

