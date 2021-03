“Il Signore degli anelli”, in arrivo un’edizione speciale con le illustrazioni inedite di Tolkien (Di venerdì 26 marzo 2021) I disegni inediti, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy “Il Signore degli anelli”. Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito. E nei mesi successivi saranno decine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina di illustrazioni dell’autore. Gli eredi di Tolkien hanno ceduto i diritti dei disegni La casa editrice HarperCollins ha ottenuto i diritti mondiali per la pubblicazione dei disegni dagli eredi di Tolkien, come annuciato da The Guardian. Il grande romanziere, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) I disegni inediti, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel(1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy “Il”. Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito. E nei mesi successivi saranno decine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina didell’autore. Gli eredi dihanno ceduto i diritti dei disegni La casa editrice HarperCollins ha ottenuto i diritti mondiali per la pubblicazione dei disegni dagli eredi di, come annuciato da The Guardian. Il grande romanziere, ...

