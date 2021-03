Il Senato illuminato di giallo per la campagna sull’endometriosi (Di venerdì 26 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ultime Notizie dalla rete : Senato illuminato Il Senato illuminato di giallo per la campagna sull'endometriosi Il Senato della Repubblica si è colorato di giallo per sensibilizzare sulla endometriosi, aderendo, su iniziativa della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla campagna di sensibilizzazione su questa malattia che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. L'endometriosi (cioè la presenza di endometrio, mucosa ...

