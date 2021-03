Il Segreto | anticipazioni oggi 26 marzo | Soledad è salva

Leggi su solodonna

(Di venerdì 26 marzo 2021)“Il”, puntata del 262021. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Rete 4 alle 12.30? Il dottor Alberto Guerra riuscirà are? La ragazza ha ingerito per la disperazione un liquido velenoso. Una volta che la sorella si risveglia, Tristan mette Francisca con le spalle al muro. Che cosa le chiede? La programmazione de “Il” è cambiata. La dodicesima e ultima stagione della Articolo completo: dal blog SoloDonna