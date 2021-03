Il rinnovo di Grey’s Anatomy 18 è più vicino dopo il nuovo accordo di Krista Vernoff con ABC

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) La showrunnerha rinnovato il suo contratto pluriennale con ABC Signature e ciò vuol dire che18 è molto più vicina. Ildello storico medical drama di ABC passa attraverso quello dei contratti con la sua showrunner e i membri del cast principale: con l’per ulteriori due anni siglato dae la sua società di produzione Trip the Light Productions, la strada verso18 è ormai spianata. La, che solo qualche settimana fa si era detta incerta suldi18, ha messo il primo tassello per il completamento del puzzle: ora, come fa notare Deadline, “mancano i rinnovi dei contratti ...