Il professor Galli contro Draghi | ' Riaprire le scuole è demagogico | si porta l' infezione a casa'

Orizzonte Scuola

Non le manda a dire e forse non ha tutti i torti. In merito al ritorno in classe di studenti e insegnanti subito dopo Pasqua, secondo ilMassimo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell`ospedale Sacco di Milano, gli aspetti strettamente legati alla valutazione epidemiologica dicono che non è assolutamente ...In merito al ritorno in classe di studenti e insegnanti subito dopo Pasqua, secondo ilgli aspetti strettamente legati alla valutazione epidemiologica dicono, purtroppo, che non è ...Come era atteso, abbiamo a che fare con questa nuova variante inglese, diventata ormai prevalente, che si diffonde molto bene anche tra bambini e adolescenti.Il virologo Massimo Galli commenta lo strano cluster degli anziani positivi nonostante il vaccino con "una nota di ottimismo". "Se posso rispondere con nota ottimismo -commenta il professore ...