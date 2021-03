Il principe Harry e il mistero del visto: per lavorare negli Usa avrebbe fatto come Justin Bieber (Di venerdì 26 marzo 2021) X come ha fatto il principe Harry, cittadino britannico e da meno di un anno negli Usa ad assicurarsi il permesso di lavoro essernziale per accettare non solo uno ma ben due incarichi oltre Oceano? Secondo alcuni si tratterebbe del visto O-1, riservato a «persone di straordinaria abilità nelle scienze, arti, educazione, business o sport, o che hanno ottenuto straordinari successi in campo televisivo o cinematografico e godono di un riconoscimento a livello nazionale o internazionale». Proprio come hanno fatto in passato l’australiano Hugh Jackman e il canadese Justin Bieber. Leggi anche › Il principe Harry non è ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 marzo 2021) Xhail, cittadino britannico e da meno di un annoUsa ad assicurarsi il permesso di lavoro essernziale per accettare non solo uno ma ben due incarichi oltre Oceano? Secondo alcuni si tratterebbe delO-1, riservato a «persone di straordinaria abilità nelle scienze, arti, educazione, business o sport, o che hanno ottenuto straordinari successi in campo televisivo o cinematografico e godono di un riconoscimento a livello nazionale o internazionale». Propriohannoin passato l’australiano Hugh Jackman e il canadese. Leggi anche › Ilnon è ...

infoitcultura : Il principe Harry ha un nuovo lavoro - generacomplotti : RT @globenoteslive: Harry, il principe a caccia di fake news - ItaliaStartUp_ : Principe Harry: il lavoro per la Start Up che si occupa di benessere mentale - State of Mind - LucianaSibilio : La mia è una generazione del cazzo, un’epoca di transizione in cui sei troppo grande per sognare di diventare la ra… - Lux97335459 : RT @SkyTG24: Inarrestabile Harry: dopo un lavoro per la salute mentale, un impiego contro le fake news -