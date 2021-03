Il piccolo Leonardo, morto a 20 mesi per le botte: condannati all'ergastolo la mamma e il compagno (Di venerdì 26 marzo 2021) A quasi due anni dalla morte del piccolo Leonardo , che perse la vita a Novara nel maggio del 2019, arrivano due condanne per la mamma e il suo compagno dell'epoca. Gaia Russo , 23enne madre del ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) A quasi due anni dalla morte del, che perse la vita a Novara nel maggio del 2019, arrivano due condanne per lae il suodell'epoca. Gaia Russo , 23enne madre del ...

