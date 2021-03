Il paese in lutto per Dario: si è spento il barbiere musicista che vendeva anche i giornali (Di venerdì 26 marzo 2021) MONDOLFO - Con lui se ne va una pagina di storia mondolfese. Oggi 26 marzo a Mondolfo i funerali di Dario Zandri , 90 anni pienamente vissuti attraverso tutte le vicende che hanno coinvolto il comune ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) MONDOLFO - Con lui se ne va una pagina di storia mondolfese. Oggi 26 marzo a Mondolfo i funerali diZandri , 90 anni pienamente vissuti attraverso tutte le vicende che hanno coinvolto il comune ...

Advertising

ofchiwi : @pierlucadn il mio paese in lutto cittadino???? - CSMinasTirith : 'Il mio paese è l’Italia, o nemico più straniero, e io canto il suo popolo, e anche il pianto coperto dal rumore de… - UnioneSarda : #Sardegna - #Cabras in lutto: a quasi 105 anni è morta la donna più anziana del paese - tribuna_treviso : TRAGEDIA A MONASTIER / La moto si è spezzata, determinante l'alta velocità. Genitori avvertiti dal sindaco: 'E' sta… - AntonioTaddei5 : RT @tweetnewsit: L'INTERO PAESE È IN LUTTO ?? -