“Il nuovo petrolio” del mondo digitale sono le competenze

(Di venerdì 26 marzo 2021) “L’adozione del digital learning richiede un cambiamento di prospettiva, un mindset completamente diverso, che in molti casi è mancato. Il digital learning non è uno strumento alternativo o semplicemente accessorio, ma credo che possa rivestire un ruolo principale rispetto alla formazione tradizionale. Se ben utilizzato, stimola una maggiore interazione con gli studenti e facilita i processi di apprendimento”. Giuseppe Italiano, docente alla Luiss di Artificial Intelligence e Machine Learning, non ha dubbi: in un momento in cui il dibattito è polarizzato sulla definizione del PNNR con l’intento di canalizzare le risorse per l’effettiva realizzazione di un “neo rinascimento” italiano, la formazione del futuro dovrà dotarsi di linguaggi e metodi adeguati. Abitare la complessità è una sfida che non ammette superficialità né approssimazioni. L’intervista Prof. Comincerei dall’esperienza ...