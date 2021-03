Il nuovo modulo di consenso informato per il vaccino Covid-19 del ministero della Salute (Di venerdì 26 marzo 2021) Con una nuova Circolare del 25 marzo il ministero della Salute ha trasmesso l’aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione Covid-19. Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha predisposto il modulo in pdf. Contiene l’aggiornamento delle note informative relative ai vaccini Covid-19 Astrazeneca, Moderna e Comirnaty Biontech/Pfizer, predisposte dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Il nuovo modulo di consenso informato alla vaccinazione Covid-19 del ministero della Salute Il ministero “conferma che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Con una nuova Circolare del 25 marzo ilha trasmesso l’aggiornamento deldialla vaccinazione-19. Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha predisposto ilin pdf. Contiene l’aggiornamento delle note informative relative ai vaccini-19 Astrazeneca, Moderna e Comirnaty Biontech/Pfizer, predisposte dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Ildialla vaccinazione-19 delIl“conferma che la manifestazione disottoscritto in occasione ...

