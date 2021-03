Il nuovo album dei Måneskin “Teatro d’ira – Vol. I” è il disco più venduto in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovo album dei Måneskin “Teatro d’ira – Vol. I”, uscito il 19 marzo, è il disco più venduto in Italia, #1 nella classifica album FIMI/Gfk e #1 nella classifica dei vinili più venduti! Il disco ha totalizzato ad oggi 61 milioni di streaming e ha conquistato la posizione #6 nella Top 10 Global album Debuts di Spotify. “Zitti e Buoni”, brano vincitore del 71° Festival di Sanremo, che conta oltre 27 milioni di streaming, ha debuttato nella posizione #106 della Billboard Global Excl. U.S. Chart e si posiziona al terzo posto nella Top 10 dei singoli più venduti in Italia. Ascolta “Teatro d’ira – Vol. I” A distanza di due anni dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildei– Vol. I”, uscito il 19 marzo, è ilpiùin, #1 nella classificaFIMI/Gfk e #1 nella classifica dei vinili più venduti! Ilha totalizzato ad oggi 61 milioni di streaming e ha conquistato la posizione #6 nella Top 10 GlobalDebuts di Spotify. “Zitti e Buoni”, brano vincitore del 71° Festival di Sanremo, che conta oltre 27 milioni di streaming, ha debuttato nella posizione #106 della Billboard Global Excl. U.S. Chart e si posiziona al terzo posto nella Top 10 dei singoli più venduti in. Ascolta “– Vol. I” A distanza di due anni dalla ...

