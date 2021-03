Il ministro Garavaglia | Da aprile si riapre tutto Tutti gialli in estate Discoteche all’aperto | con regole

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Quando arriverà la bella stagione saremoin zona gialla e quindi vivremo l’come l’anno scorso senza tanti problemi. Nel mentre proseguirà anche la campagna vaccinale e questa sarà la grande novità rispetto all’anno scorso. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest’sarà diversa dalla scorsa. I problemi creati dalla scorsa? Li eviteremo con controlli e tamponi, oltre che grazie ai vaccini.con certe? Perché no. Con la massima sicurezza dain poi iniziamo ad aprire”. Così ildel Turismo, Massimoa ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “Quest’- assicura- ...

Così ildel Turismo, Massimoa 'The Breakfast Club' su Radio Capital. 'Quest'estate - assicura- sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all'estero hanno ...Così ildel Turismo Massimoa 'The Breakfast Club' su Radio Capital. 'Quest'estate sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all'estero hanno bisogno ancora di tempo, però ...Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital: "Serve ancora tempo per i viaggi all'estero" ...Covid , il ministro del turismo, Massimo Garavaglia , è ottimista sul fronte della ripresa delle aperture delle attività ...