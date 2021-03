Il Lazio vede la zona arancione, rischiano Veneto e Toscana. Oggi l’ordinanza di Speranza con la nuova mappa delle zone rosse d’Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni venerdì anche Oggi si tirano le somme per le Regioni e con i numeri dei nuovi contagi alla mano il ministro della Salute, Roberto Speranza, farà una nuova ordinanza per definire gli eventuali cambi di colori. Intanto Lombardia e Valle d’Aosta in rosso, Lazio e Toscana in arancione, in attesa delle valutazioni della cabina di regia, le regioni analizzano i dati Rt e fanno previsioni sulla fascia di colore che scatterà lunedì 29 marzo. Oggi l’ordinanza di Speranza con la nuova mappa delle zone rosse d’Italia Se la giocano sul filo del rasoio Veneto e Toscana. “Le proiezioni che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni venerdì anchesi tirano le somme per le Regioni e con i numeri dei nuovi contagi alla mano il ministro della Salute, Roberto, farà unaordinanza per definire gli eventuali cambi di colori. Intanto Lombardia e Valle d’Aosta in rosso,in, in attesavalutazioni della cabina di regia, le regioni analizzano i dati Rt e fanno previsioni sulla fascia di colore che scatterà lunedì 29 marzo.dicon laSe la giocano sul filo del rasoio. “Le proiezioni che ...

