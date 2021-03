Il Lazio torna in zona arancione da martedì: riaprono le scuole, ma le superiori restano in Dad (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: il Lazio torna in zona arancione , e da martedì si torna a scuola in presenza. A dirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza , che durante la conferenza stampa con il ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Ora è ufficiale: ilin, e dasia scuola in presenza. A dirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza , che durante la conferenza stampa con il ...

Advertising

CapitanoPaolo90 : @marti_carli Da noi..Ricordo una gara in Europa ??e una semifinale con la lazio di coppa Italia ??.. Mi sa che a giug… - TheItalianTimes : #Conferenzastampa 26 marzo 2021 #Draghi e #Speranza. Il premier dopo #Pasqua #scuole aperte fino alla prima media i… - infoitinterno : Il Lazio torna in Zona Arancione! 'Le Scuole riapriranno martedì 30 marzo'. Solo per 2 giorni? - infoitinterno : Il Lazio torna in zona arancione da martedì: riaprono le scuole, ma le superiori restano in Dad - _ghanneliuss_ : Lunedì il Lazio torna arancione, menomale, voglio andare a quel negozio di dolci americani -