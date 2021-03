Il giro di vite dell’Ue su export vaccini. Macron: in Europa siamo stati troppi lenti (Di venerdì 26 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha illustrato ieri ai leader dei Ventisette, durante la videoconferenza del Consiglio europeo, la decisione presa dall'Esecutivo comunitario di rendere più esigenti i criteri per decidere se autorizzare o no le esportazioni verso i paesi terzi dei vaccini prodotti nell'Ue. "Ho presentato ai leader - ha riferito von der Leyen - le ultime modifiche al meccanismo per la trasparenza e l'autorizzazione alle esportazioni di vaccini anti Covid-19. Ieri la Commissione ha aggiunto al campo di applicazione di questo meccanismo i criteri di reciprocità e proporzionalità. Per essere molto chiari: vogliamo assicurarci che l'Europa riceva la sua giusta quota di vaccini. Perché dobbiamo essere in grado di spiegare ai nostri cittadini che se le aziende esportano i loro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha illustrato ieri ai leader dei Ventisette, durante la videoconferenza del Consiglio europeo, la decisione presa dall'Esecutivo comunitario di rendere più esigenti i criteri per decidere se autorizzare o no le esportazioni verso i paesi terzi deiprodotti nell'Ue. "Ho presentato ai leader - ha riferito von der Leyen - le ultime modifiche al meccanismo per la trasparenza e l'autorizzazione alle esportazioni dianti Covid-19. Ieri la Commissione ha aggiunto al campo di applicazione di questo meccanismo i criteri di reciprocità e proporzionalità. Per essere molto chiari: vogliamo assicurarci che l'riceva la sua giusta quota di. Perché dobbiamo essere in grado di spiegare ai nostri cittadini che se le aziende esportano i loro ...

