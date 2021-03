Il Giornale sui diritti tv: scegliere Dazn non dà garanzie, sarebbe una rivoluzione al buio (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi probabilmente l’assemblea di Serie A si chiuderà con l’assegnazione dei diritti tv. Si va verso la vittoria di Dazn con l’accordo a concedere tre partite a settimana a Sky, come racconta Repubblica. Su Il Giornale, però, Franco Ordine paventa altri scontri, con Sky pronta a fare causa. Ordine scrive: “Il voto favorevole, in periodo di crisi finanziaria da pandemia, dovrebbe essere salutato da un brindisi con champagne di marca. E invece non sarà così. Perché scegliere Dazn significa intraprendere una rivoluzione tecnologica (andare sulle app) senza disporre al momento di grandi garanzie, in un paese dove la Dad (didattica a distanza) non funziona per mancanza – in talune regioni – della digitalizzazione indispensabile. Perciò, da settembre, alle prime difficoltà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi probabilmente l’assemblea di Serie A si chiuderà con l’assegnazione deitv. Si va verso la vittoria dicon l’accordo a concedere tre partite a settimana a Sky, come racconta Repubblica. Su Il, però, Franco Ordine paventa altri scontri, con Sky pronta a fare causa. Ordine scrive: “Il voto favorevole, in periodo di crisi finanziaria da pandemia, dovrebbe essere salutato da un brindisi con champagne di marca. E invece non sarà così. Perchésignifica intraprendere unatecnologica (andare sulle app) senza disporre al momento di grandi, in un paese dove la Dad (didattica a distanza) non funziona per mancanza – in talune regioni – della digitalizzazione indispensabile. Perciò, da settembre, alle prime difficoltà ...

