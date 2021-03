Il futuro delle alleanze americane Il discorso integrale di Blinken alla Nato

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 marzo 2021) Buon pomeriggio. Qualche settimana fa, poco dopo essere diventato Segretario di Stato, ho parlato direttamente al popolo americano. Ho detto che il mio lavoro principale è garantire che la politica estera americana sialoro altezza – che renda le loro vite più sicure, crei opportunità per le loro famiglie e comunità e affronti le sfide globali che stanno plasmando sempre più il loro. E ho detto che una modalità chiave per dare tutto questo al popolo americano è riaffermare e rivitalizzare le nostree partnership in tutto il mondo. Ecco perché sono venuto a Bruxelles questa settimana. Vi sto parlando dal quartier generale della, l’alleanza del trattato che ha difeso la sicurezza e la libertà dell’Europa e del Nord America per quasi 75 anni. Ora, gli americani non sono d’accordo su alcune cose, ...