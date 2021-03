Il dilemma giuridico dietro alla scudo penale per i medici che vaccinano

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Da qualche settimana, la Federazione nazionale degli ordini dei(Fnomceo) chiede per ivaccinatori uno. A preoccupare è stata innanzi tutto l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo deie dei sanitari che hanno somministrato il vaccino al militare deceduto poche ore dopo la somministrazione di AstraZeneca. Il problema non è di poco conto, perché se il governo non ascolterà la richiesta della categoria e di tutti gli operatori che operano sul campo potrebbe essere compromessa la campagna vaccinale: in questo momento, come hanno denunciato alcuni quotidiani, almeno un medico su tre, sebbene sia stato previsto un compenso di 6,16 euro a iniezione, non vuole aderirecampagna. Per conoscere il perimetro del nuovo ...