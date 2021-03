Il Decreto Sostegni dà solo briciole. I soldi non arrivano e il governo impone nuove chiusure (Di venerdì 26 marzo 2021) Da nord a sud, la rabbia comincia a essere incontenibile. I millantati “Sostegni” sono solo briciole. Quando arrivano. Se arrivano. E mentre si discute di nuove restrizioni che probabilmente saranno prolungate oltre Pasqua, con il ministro Speranza che invoca un lockdown mascherato almeno fino al 1° maggio, i ristoratori sono ancora in attesa dei Sostegni promessi dal nuovo governo, quelli che avrebbero dovuto coprire le perdite il non-lavoro di gennai e febbraio. E c’è chi adesso è davvero ridotto alla fame. Gli ultimi fondi stanziati sono arrivati a gennaio, relativi alle chiusure di novembre, che secondo le stime di Fipe Confcommercio non vanno a colmare la perdita che bar e ristoranti hanno subito con le chiusure ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 marzo 2021) Da nord a sud, la rabbia comincia a essere incontenibile. I millantati “” sono. Quando. Se. E mentre si discute direstrizioni che probabilmente saranno prolungate oltre Pasqua, con il ministro Speranza che invoca un lockdown mascherato almeno fino al 1° maggio, i ristoratori sono ancora in attesa deipromessi dal nuovo, quelli che avrebbero dovuto coprire le perdite il non-lavoro di gennai e febbraio. E c’è chi adesso è davvero ridotto alla fame. Gli ultimi fondi stanziati sono arrivati a gennaio, relativi alledi novembre, che secondo le stime di Fipe Confcommercio non vanno a colmare la perdita che bar e ristoranti hanno subito con le...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari critica il Decreto #Sostegni varato dal governo #Draghi, a cominciare dal… - matteosalvinimi : #Salvini: Il Decreto Sostegni più efficiente è far riaprire i negozi, i bar, i ristoranti, le attività sportive, cu… - LegaSalvini : #Salvini: Il Decreto Sostegni più efficiente è far riaprire. #Senato - CislFaiTn : RT @fai_cisl: Lavoratori e lavoratrici #stagionali in #agricoltura discriminati ed esclusi dal #DecretoSostegni Oggi a tutti loro vanno ga… - StivalDaniele : RT @Libero_official: #Briatore non lesina critiche su #Draghi: 'Da lui mi aspettavo di più'. Il dl #Sostegni? 'Indecente, si doveva chiamar… -