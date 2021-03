Il cardinale Tagle | La pandemia ha evidenziato la mancanza di fratellanza e le barriere che separano i ricchi e i poveri

Advertising

PIETROTAXI1 : RT @AgenziaFides: VATICANO - Il Cardinale Tagle: “La pandemia ha esasperato le disuguaglianze e le ferite del mondo” - antopillosio : RT @acistampa: Papa Francesco nomina il successore del Cardinale Tagle al governo dell'Arcidiocesi di Manila. - fidesorg : RT @AgenziaFides: VATICANO - Il Cardinale Tagle: “La pandemia ha esasperato le disuguaglianze e le ferite del mondo” - acistampa : Papa Francesco nomina il successore del Cardinale Tagle al governo dell'Arcidiocesi di Manila. - AgenziaFides : VATICANO - Il Cardinale Tagle: “La pandemia ha esasperato le disuguaglianze e le ferite del mondo”… -

Ultime Notizie dalla rete : cardinale Tagle

Fides

IlLuis Antonio, Prefetto della Congregazione per l`Evangelizzazione dei Popoli ha parlato dei problemi legati al Covid - 19 emersi nell'ultimo anno. "La pandemia ha messo in evidenza ...In ambedue le circostanze li guidava illoro connazionale Luis Antonio G., prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, dopo essere stato arcivescovo di Manila dal ...Il Prefetto della Congregazione per l`Evangelizzazione dei Popoli: “La pandemia ha messo sotto gli occhi di tutti le priorità sbagliate del nostro mondo: non abbiamo mascherine, ma c`è denaro per armi ...Papa Francesco ha nominato stamane Arcivescovo Metropolita di Manila il Cardinale Jose Fuerte Advincula, finora Arcivescovo di Capiz. Subentra al Cardinale Luis Antonio Tagle che dal dicembre 2019 è P ...